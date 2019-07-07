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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:24

Son dakika: Pençe Harekatı'nda flaş gelişme: Hedefler başarıyla vuruldu

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

'Pençe' de flaş gelişme: Hedefler başarıyla vuruldu
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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