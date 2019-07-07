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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 09:30

Akar'dan şehit asker için mesaj

, Şanlıurfa'da rahatsızlanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik için mesaj yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit asker için mesaj

, Şanlıurfa'da rahatsızlanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik için mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından Hulusi Akar imzalı yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız, 26 Haziran tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 6 Temmuz tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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