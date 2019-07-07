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’de hırsızlar ’ın oturduğu villayı soydu!

’de hırsızlar ’ın oturduğu siteye dadandı. Çete, 3 villayı soyup kaçtı. Denktaş’ın olayla ilgili yorumu ise herkesi şaşırttı.

‘Soyulmaya alıştık’
KKTC'nin kurucu merhum Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, villasında hırsızlık şoku yaşadı. Denktaş'ın Sadrazamköy'de bir site içerisinde bulunan villasına giren hırsızlar, televizyon, ütü ve diğer elektronik eşyaları çaldı.



Hırsızların site içerisinde bulunan 3 villaya daha girdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, hırsızlık olayının 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini açıkladı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan , "Bu üçüncü evimiz soyulan. Alıştık buna" ifadelerini kullandı.



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