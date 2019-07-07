Havada 'Öztürk'

Semin Öztürk Şener (28), Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olarak tarihe geçti. Yaptığı gösterilerle gökyüzünü, Ay-Yıldızlı bayrağımızla renklendirdi. Göğsümüzü kabartan kadın akrobasi pilotu, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ndeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde düzenlenen Sivrihisar Hava Yarışları'nda yılın ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.
İzleyenleri büyüleyen Şener, "Sezonun ilk uçuşunu hava şehitlerine adıyorum" dedi.
İzleyenleri büyüleyen Şener, "Sezonun ilk uçuşunu hava şehitlerine adıyorum" dedi.
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