Bugünkü
Takvim

Havada 'Öztürk'

’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu , tarihe geçti. Yılın ilk gösterisini hava şehitleri anısına gerçekleştirdi.

Havada 'Öztürk'
Semin Öztürk Şener (28), 'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olarak tarihe geçti. Yaptığı gösterilerle gökyüzünü, Ay-Yıldızlı bayrağımızla renklendirdi. Göğsümüzü kabartan kadın akrobasi pilotu, 'in Sivrihisar İlçesi'ndeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde düzenlenen Sivrihisar Hava Yarışları'nda yılın ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.



İzleyenleri büyüleyen Şener, "Sezonun ilk uçuşunu hava şehitlerine adıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHavada 'Öztürk'
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri