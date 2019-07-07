Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
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