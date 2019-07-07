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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:46

çıktı mı en ! 2019 ve tatil öncesi Meclis'e gelecek mi?

Şuan Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri af yasasıdır. On binlerce mahkum ve aileleri çıkar mı en nedir diye araştırma yapıyor. ve AK Partili hukukçuların titizlikle çalışarak hazırladığı ceza infaz yasasına göre 80 bin kişinin serbest kalacağı belirtiliyor.  Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Peki, mahkumlara af ve gelecek mi? Af yasası son durum nedir? Af çıkacak mı? İşte 7 Temmuz af yasası ile ilgili son gelişmeler...

7 Temmuz af haberleri genel af çıkar mı en son haber! 2019 mahkum ve ceza indirimi tatil öncesi Meclis'e gelecek mi? Af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifi 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na iletilmişti. Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Yargı paketinde tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de olacak. Buna göre, terör ve toplu suçlarda iki seneden fazla tutukluluk söz konusu olmayacak. Ağır cezalık suçlarda bir sene, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da tutukluluk süresi altı ayı geçemeyecek. Tutukluluk süreleri dolanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararı yoksa kanun çıktığında tutuksuz yargılanacaklar. Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

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