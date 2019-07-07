Şuan Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri af yasasıdır. On binlerce mahkum ve aileleri genel af çıkar mı en son haber nedir diye araştırma yapıyor. Adalet bakanlığı ve AK Partili hukukçuların titizlikle çalışarak hazırladığı ceza infaz yasasına göre 80 bin kişinin serbest kalacağı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Peki, mahkumlara af ve ceza indirimi gelecek mi? Af yasası son durum nedir? Af çıkacak mı? İşte 8 Temmuz af yasası ile ilgili son gelişmeler...