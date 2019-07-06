Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Suriye’ye askeri sevkiyat
Kilis’te, Suriye’de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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