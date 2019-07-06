Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.07.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 23:52

'da denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.Milli Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'da bir Mehmetçik'in 26 Haziran'da gerçekleştirilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mehmetçik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞanlıurfa'da denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri