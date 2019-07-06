Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.07.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 14:27

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü. Görüşmede, 'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

, Rusya Devlet Başkanı 'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri