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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 13:46

, açıklarında sondaj için geri sayıma geçti

Geçtiğimiz hafta Gebze'den yolcu edilen Yavuz Gemisi, 'de bazı ikmalleri ve kontrolleri yapıldıktan sonra bir hafta içerisinde 'de ruhsat bölgesinde, ilk sondajına başlayacak.

Akdeniz'deki varlığını sürdürmekte kararlı olan , açıklarında sondaj için geri sayıma geçti Rum Yönetimi ve 'ın tüm tepkilerine rağmen Yavuz gemisi, bölgeye sondaj için gönderildi.

SON KONTROLLER YAPILIYOR
Gebze'de yolan çıkan Yavuz, Taşucu'nda son kontrollerin yapılması için bakıma alındı.

İLK SONDAJ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınan ruhsat bölgesinde ilk sondaj, bu hafta içerisinde yapılacak.

ASKERİ KORUMA
Yunanistan'dan gelen küstah tehditler üzerine Yavuz'a askeri gemi eşlik etmeye başlamıştı. Yavuz'a, zaman zaman havadan da F-16'larla "yanınızdayız" mesajı veriliyor.

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