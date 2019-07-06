Başkan Erdoğan vekillerle kahvaltıda buluştu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Buluşma ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletvekilleriyle görüşme 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı iç ve dış politikaya ilişkin açıklama yaptı. İllerdeki yatırımların geldiği nokta değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak. Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak." dedi. S-400 konusuyla da ilgili konuşan Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelmişti. AK Parti sözcüsü toplantıya dair açıklamalarda bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kahvaltıda buluştu. Buluşma ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı iç ve dış politikaya ilişkin açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak. Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak." dedi. Ömer Çelik, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinde başarı gösteren Büyükşehirleri ziyaret edecek ve teşekkürlerini iletecek. Bugün kü toplantı 4 saat sürdü." ifadelerini kullandı. TÜM MANŞETLER