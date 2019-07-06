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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 11:44

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan 'da! Milletvekilleriyle bir araya geldi

Başkan , saat 10.38'de İl Başkanlığı'na geldi ve saat 11.00'de de milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Başkan Erdoğan, geçiğimiz perşembe günü de 60 milletvekili ile bir araya gelmişti.

Başkan , İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile bir araya geldi.

Erdoğan, Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı'na gelişinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'unda eşlik ettiği görüldü. Erdoğan'ın milletvekilleri ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

Erdoğan'ın başkanlığında milletvekilleriyle kahvaltı, basına kapalı devam ediyor.

60 MİLLETVEKİLİYLE BULUŞMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, bakanlar, parti yöneticileri, MYK üyeleri ile birlikte Adana, Adıyaman, , Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, , , , Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve illerinin milletvekilleri katıldı.

Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçları ile meclis çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi. Erdoğan'ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi.




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