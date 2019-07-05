ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post, yılın transferine imza attı! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ı kadrosuna kattı.
Binlerce kişinin katilini hiç utanmadan köşe yazarı yaptı. Hainin skandal sözlerini 'Makale' diye bastı. Düşmanlığını kanıtladı.
ABD DE ARIYOR!
Köşe yazarı muamelesi yapılan terörist Bayık, 4 milyon dolar ödülle her yerde aranıyor.
ŞER ÜÇGENİ!
1-KANDİL POST
Amerikan gazetesi Washington Post, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın küstah açıklamalarını yayınladı. "Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan'ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık. Bu kadar kompleks ve diğer sorunlarla bağlantılı bu çatışmayı çözmeye çabalarken, Türkiye'deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için daha fazla çaba sarf etmeliydik" sözleri, büyük tepki uyandırdı. Esas müzakerecinin Abdullah Öcalan olduğunu söylemesi ve Öcalan'ın cezaevinden çıkarılıp güvenli evde bulunması gerektiğini yazması, bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını çiğnemekte" ifadelerini kullandı.
2-MECLİS'TE PKK
İYİ Parti, PKK'nın isminin Meclis'te anılmasının yasaklanmasını istedi. HDP'den hemen itiraz geldi. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya gönül vermiş insanlar size oy verdi. O koltuklarda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" dedi. Kurtulan'ın PKK'yı övmesi, bir kez daha kanlı örgütün siyası uzantısı olduklarını gözler önüne serdi.
3-BM'DE TERÖRİST
PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani'nin, BM'nin Cenevre Ofisi'nde misafir edilmesi tepki topladı. Virginia Gamba'nın teröristle "çocuk anlaşması" imzalaması Ankara'yı kızdırdı. Dışişleri Bakanlığı, hem Cenevre Ofisi'ne hem de Kobani'nin ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
Binlerce kişinin katilini hiç utanmadan köşe yazarı yaptı. Hainin skandal sözlerini 'Makale' diye bastı. Düşmanlığını kanıtladı.
ABD DE ARIYOR!
Köşe yazarı muamelesi yapılan terörist Bayık, 4 milyon dolar ödülle her yerde aranıyor.
ŞER ÜÇGENİ!
1-KANDİL POST
Amerikan gazetesi Washington Post, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın küstah açıklamalarını yayınladı. "Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan'ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık. Bu kadar kompleks ve diğer sorunlarla bağlantılı bu çatışmayı çözmeye çabalarken, Türkiye'deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için daha fazla çaba sarf etmeliydik" sözleri, büyük tepki uyandırdı. Esas müzakerecinin Abdullah Öcalan olduğunu söylemesi ve Öcalan'ın cezaevinden çıkarılıp güvenli evde bulunması gerektiğini yazması, bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını çiğnemekte" ifadelerini kullandı.
2-MECLİS'TE PKK
İYİ Parti, PKK'nın isminin Meclis'te anılmasının yasaklanmasını istedi. HDP'den hemen itiraz geldi. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya gönül vermiş insanlar size oy verdi. O koltuklarda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" dedi. Kurtulan'ın PKK'yı övmesi, bir kez daha kanlı örgütün siyası uzantısı olduklarını gözler önüne serdi.
3-BM'DE TERÖRİST
PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani'nin, BM'nin Cenevre Ofisi'nde misafir edilmesi tepki topladı. Virginia Gamba'nın teröristle "çocuk anlaşması" imzalaması Ankara'yı kızdırdı. Dışişleri Bakanlığı, hem Cenevre Ofisi'ne hem de Kobani'nin ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
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