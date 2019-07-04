Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.07.2019 01:52
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:53

Polis tayin sonuçları belli oldu! 'daki 2 bin 62 polise

Emniyet Müdürlüğünde görevli 25'i rütbeli 2 bin 62 personelin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı, 34'ü rütbeli 1412 personel ise başka illerden İstanbul'a atandı. Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mevcut personel sayısında 650 düşüş yaşandı.

İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile baş polis, kıdemli polis ve polis memurlarının atama listesi, il bildirildi.

Buna göre, Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 başkomiser, 3 komiser, 19 komiser yardımcısı ile 5 baş polis, 1 kıdemli polis ve 2 bin 31 polis memurunun tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı.

Başka illerden de 3 komiser, 31 komiser yardımcısı ile 1 baş polis, 4 kıdemli polis ve 1373 polis memuru İstanbul'a atandı. Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mevcut personel sayısında 650 düşüş yaşandı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPolis tayin sonuçları belli oldu! İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark tayini
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri