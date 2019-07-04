Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile baş polis, kıdemli polis ve polis memurlarının atama listesi, il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 başkomiser, 3 komiser, 19 komiser yardımcısı ile 5 baş polis, 1 kıdemli polis ve 2 bin 31 polis memurunun tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı.

Başka illerden de 3 komiser, 31 komiser yardımcısı ile 1 baş polis, 4 kıdemli polis ve 1373 polis memuru İstanbul'a atandı. Atamalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mevcut personel sayısında 650 düşüş yaşandı.