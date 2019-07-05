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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 17:07

’da böyle yakalanmışlardı! 4 'lı hakkında flaş karar

28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesinde yakalanan 4 'lı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesinin Kelekçi köyünde mağarada yakalanan uyruklu Hemin kod adlı H.O., uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 teröristin savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.'nin 4 Ekim 2018'de 'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı yla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili oldukları öğrenildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulunmuştu. Teröristlerin gösterdikleri başka bir yerde de yola tuzaklanan ve içerisine 1 kilogram TNT ile patlatılmaya hazır 12 kilogramlık mutfak tüpü, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcı, farklı bir noktada ise 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

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