Okullar uçtu talep bitti

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerde birinci kayıt dönemi tamamlandı. Okullar, ikinci önkayıt dönemi için taban puanlarıyla birlikte, boş kalan kontenjanlarını da açıkladı. İkinci önkayıtlar 4 Temmuz'da yapılacak, ikinci dönem kesin kayıtlar bugün 09.00-15.00 arasında alınacak. Saat 15.00'den sonra yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek. Ancak kontenjanların boş kaldığı ortaya çıktı. Okullar puanların yükselmesi nedeniyle boşlukların yaşandığını iddia etse de, veliler fahiş oranda yapılan zamlara tepki gösterdikleri için okulları tercih etmediklerini söyledi.
- Güncel
- 05.07.2019
- Gazete
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