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Okullar uçtu talep bitti

Özel okulların soygun mantığıyla yaptığı lar sonrası, kontenjanlar boş kaldı… Okullar yüksek puana dikkat çekse de, veliler, “Soygunu kabul etmedik” cevabını verdi.

Okullar uçtu talep bıttı
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerde birinci kayıt dönemi tamamlandı. Okullar, ikinci önkayıt dönemi için taban puanlarıyla birlikte, boş kalan kontenjanlarını da açıkladı. İkinci önkayıtlar 4 Temmuz'da yapılacak, ikinci dönem kesin kayıtlar bugün 09.00-15.00 arasında alınacak. Saat 15.00'den sonra yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek. Ancak kontenjanların boş kaldığı ortaya çıktı. Okullar puanların yükselmesi nedeniyle boşlukların yaşandığını iddia etse de, veliler fahiş oranda yapılan lara tepki gösterdikleri için okulları tercih etmediklerini söyledi.

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