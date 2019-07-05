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  • 05.07.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:40

borçları son dakika! olacak mı?

borçları silinecek mi? KYK borçları ile ilgili yapılan kanun teklifinin ardından 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. KYK'ya borcu olanlar gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, olacak mı? KYK borçlarına af glecek mi? İşte detaylar...

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'ye kanun teklifi sundu. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. Peki, KYK borç erteleme olacak mı? KYK borçlarına af glecek mi? KYK borçları silinecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

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