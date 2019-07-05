Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleri bir araya gelip 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini masaya yatırdı. AK Parti'nin yüzde 45 oy aldığının altını çizen Erdoğan, "31 Mart'ta kaybetmedik, kazanan biziz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"İstanbul ise ayrı konu. Millet böyle takdir etti. Saygı duyup yolumuza devam edeceğiz. Bizim eksik ve hatalarımız olmuşsa bunları düzeltip daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Sabah'ın haberine göre; Erdoğan, seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, suçun millette aranmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir hata ve kusur varsa bunu kendimizde arayacağız" mesajı verdi.

"BU DEFTER KAPANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesine ilişkin muhalefetin açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Eskiye dönüş kesinlikle söz konusu değil. Bu defter kapanmıştır" dedi.

"DEVAM EDEN OLURSA GEREKENİ YAPARIZ"

Bazı milletvekillerinin bakanlara ulaşamadığını söylemesi üzerine Başkan Erdoğan'ın, "Böyle bir şey olamaz. Milli irade mutlaktır ve milletvekilleri milli iradenin temsilcisidir. Bakanlara ulaşamadığınız zaman grup başkanvekillerine, genel başkan vekillerine ulaşarak, bu sorunu bildirin. Biz bakanları bir uyarırız, iki uyarırız. Devam eden olursa gerekeni yaparız" dediği belirtildi.

"KÜRT MESELESİ DEĞİL, TÜRKİYE MESELESİ VAR"

Bir milletvekilinin Kürt sorunu olduğu şeklinde bir söylemde bulunması üzerine Erdoğan'ın şu yanıtı verdiği kaydedildi:

"Biz Kürtler için her şeyi yaptık. Kürt meselesi var demek bize hakarettir. Kürt meselesi değil, Türkiye meselesi var. Bunu bir bütün olarak ele almak gerekir. Ben hiçbir zaman Kürt kardeşlerimi ayırmadım."