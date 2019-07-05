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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:52

kimdir? İBB Genel Sekreteri , nereli?

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine eski Tüpraş Genel Müdürü atandı. Yavuz Erkut'un hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Çalışma hayatına 1979'da TÜPRAŞ'ta başlayan ? ve nereli? İşte Yavuz Erkut'un hayat hikayesi...

Yavuz Erkut kimdir?

kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı. Yavuz Erkut'un İBB Genel Sekreterliğine atanmasının ardından hayat hikayesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ? ve nereli? İşte Yavuz Erkut hakkında merak edilenler...

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Yavuz Erkut, 1955'de Giresun'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yapan Erkut, 1979'da çalışma hayatına TÜPRAŞ'ta başladı.

2005-2015 yılları arasında TÜPRAŞ CEO'luğu yaptı.

Yavuz Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Başkanlığı'nı da üstlenmişti. Yavuz Erkut, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.

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