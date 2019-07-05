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İkiz kardeşler Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Erdönmez'in anne ve babasını dövdü

İkiz kız kardeş, şehit anne-babasını öldüresiye dövdü. Şemsiyeyi elimden aldı. Kırılana kadar kafama gözüme vurdu. Merdivenden yuvarlandım. Elimi kaldırmadım, bir kötü söz bile söylemedim.

Elleriniz kırılsın
'da, P. ve N.E. kardeşler, komşuları olan şehit annesi Havva Erdönmez (70) ile eşi Tahsin Erdönmez'e (72) saldırdı.
"Neden merdivende oturuyorsunuz" diye iki yaşlıyı döven vicdansızlar, kaçtı. Şehidin emanetleri, gözlerini hastanede açtı.





Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Erdönmez

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