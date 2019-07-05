İkiz kardeşler Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Erdönmez'in anne ve babasını dövdü

Afyonkarahisar'da, P. ve N.E. kardeşler, komşuları olan şehit annesi Havva Erdönmez (70) ile eşi Tahsin Erdönmez'e (72) saldırdı.
"Neden merdivende oturuyorsunuz" diye iki yaşlıyı döven vicdansızlar, kaçtı. Şehidin emanetleri, gözlerini hastanede açtı.
Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Erdönmez
"Neden merdivende oturuyorsunuz" diye iki yaşlıyı döven vicdansızlar, kaçtı. Şehidin emanetleri, gözlerini hastanede açtı.
Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Erdönmez
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