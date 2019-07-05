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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 17:17

Son dakika haberi: Yargıtay'dan , ve kararı

Son dakika haberine göre Yargıtay, 'nün darbe çağrışımı davasında , ve 'a verilen ağırlaştırılmış cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Yargıtay'dan Altan kardeşler ve Ilıcak için karar

Yargıtay, 'nün darbe çağrışımı davasında , ve 'a verilen ağırlaştırılmış cezasını bozdu.

Yüksek Mahkeme, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

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