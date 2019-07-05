Başkan Erdoğan: Yola devam edeceğiz

Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleri bir araya gelip 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini masaya yatırdı. Erdoğan, hata ve eksiklikler olabileceğini bunları düzeltip daha güçlü yola devam edeceklerini bildirdi. Erdoğan, AK Parti'nin yüzde 45 oy aldığının altını çizerek, "Seçimlerin kazananı biziz. 31 Mart'ta kaybetmedik" dedi. Erdoğan, şunları söyledi: Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bazı sorunlar olabilir. Bunlar normaldir. Düzeltilmesi gerekiyorsa adımlarımızı atarız. Ama eskiye dönüş kesinlikle söz konusu değil. Parlamenter sistem, CHP'nin gündeme getirdiği bir konudur. Milletin kararıyla bu defter kapanmıştır." Erdoğan, daha önce AK Parti'de siyaset yapmış bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlıkları ile ilgili de "Geçmişte bu tür girişimler oldu, sonuç alınamadı" dedi.
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