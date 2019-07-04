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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 13:26

Son dakika haberi: Türkiye'den flaş açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , ''Haftaya faaliyetlerini göreceksiniz. 'nın verdiği tarih vardı. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'den flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , Ankara'da bir otelde düzenlenen STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"ne katıldı. Panel sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, Temmuz ayı içinde teslimatı başlayacak ile ilgili, "Temmuz'un birinci haftası geçti. Temmuz'un ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

S-400 ile ilgili Rus heyetinin gelip gelmediği sorulması üzerine Demir, "Heyetler gelir gider. Bu işlemler devletlerin kuruluşları arasında işler" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ DENKLEMİ
"S-400'lerin Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması planlanıyor mu?" sorusuna ise Demir, "Sistemin konuşlandırılacağı yer TSK'nın değerlendirilmesindedir. Ama Doğu Akdeniz'i şu anda planlamalar içinde 'biz S-400 aldık, Doğu Akdeniz denklemi değişecek' diye bir planlama yok. Türkiye'nin elindeki ürünün gerektiği zamanda gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir. Bu harekat planlayıcılarının vereceği karardır. Şartlar içinde en uygun tercihi yapacaklardır" yanıtını verdi.

"YAPTIRIMLARA KARŞI TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"
Olası ABD yaptırımlarına karşı atılacak adımlarla ilgili Demir şunları kaydetti:

"Yaptırımlar sır değil. Açık belgelerde. Amerikan yaptırımları dediğimizde CAATSA dediğimizde neleri içerdiği az çok biliniyor. Bu yaptırımları bildiğimiz için tedbirlerimizi alıyoruz. Daha önce benzer bir soruda söylemiştim. Yaptırımlar belli bir süre zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, ilerlemesi ve geleceği çok daha güçlü adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak, daha kuvvetlendirecek. Geçici etkiler olacak ama bu etkiler atlatılacaktır."

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