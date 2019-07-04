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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 16:50

Son dakika haberi: 'de faciası: 81 kişi kayıp

Son dakika haberine göre, Tunus açıklarında düzensiz leri taşıyan teknenin battığı dünkü kazada beş kişinin kurtarıldığı, 81 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Akdeniz'de göçmen faciası!

Tunus ı Mednin Vilayeti Başkanı el-Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında dün 86 düzensiz i taşıyan bir teknenin battığını söyledi.

Tunus Sahil Güvenlik Birimleri'nin dün akşam saatlerinde tekne kazasından Fil Dişi Sahilleri ve Mali uyruklu beş kişiyi kurtardığını paylaşan Selim, teknede 7'si kadın olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmenin bulunduğunu aktardı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve 'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Libya'dan yola çıkan bazı göçmen tekneleri yakın coğrafi konumu nedeniyle Tunus açıklarında Akdeniz'in kara sularına gömülüyor.

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