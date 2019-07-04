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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:50

'li Yenişehir Belediyesi'nde vatandaşın su isyanı

’ın ’li merkez 'nde vatandaşlar, sularının akmadığı gerekçesiyle karayolunu trafiğe kapattı. HDP'li belediyenin mağdur ettiği vatandaşlar “4 gündür bir damla su akmıyor” diyerek tepki gösterdi.

HDP'li belediyede vatandaşın su isyanı

merkez 'nde vatandaşlar, yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle kara yolunu trafiğe kapattı. İlçeye bağlı Çelik Evler Mahallesi'nde suları akmayan vatandaşlar, Diyarbakır-Elazığ karayolunda lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu tekrar trafiğe açtı. Mahalle muhtarı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık bir aydır sularının yetersiz aktığını belirten Kaya, "4 gündür vatandaş bir damla su bulamıyor. Gündüz 2 saat, akşam 2 saat su alalım bize yeter. Fazla su istemiyoruz, böyle idare edelim, yeni hat çekilene kadar" ifadelerini kullandı.

BANYO YAPAMIYORUZ
Vatandaşlardan Ferhat Çiçek de yaşadıkları su sıkıntısına işaret ederek, şöyle konuştu: "Banyo yapamaz hale geldik, evde su yok, tuvalete gidemiyoruz, abdest alamıyoruz. Bu mahallenin sıkıntısı büyük. Belediye geldi baktı, gitti ama boş. Yol kapatma amacımız sesimizi duyurmak. Bunu belki yapmaya gerek yoktu ama mecbur kaldık. Şiddet içermeyen bir eylem yaptık."



Bazı vatandaşların sondaj vurarak, evinin su ihtiyacını karşıladığını anlatan Çiçek, yaşadıkları sıkıntı dolayısıyla her gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığı'na (DİSKİ) başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

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KARAKALEM KARAKALEM

OYUNUZU HDP YE VERDİNİZ BUNU KENDİNİZ HAKETTİNİZ, HAKETTİĞİNİZ ŞEKİLDE YAŞAYIN, MÜSTEHAKSINIZ. BU İŞ GÖZÜ KAPALI OY VERMEYE BENZEMİYOR İŞTE.

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cevapla 04.07.2019 09:17
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