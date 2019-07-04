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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:33

Son dakika: Sınav soruşturmalarında çok sayıda şüphelisine gözaltı

Son dakika haberi... 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturmasında 29 şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Çok sayıda FETÖ şüphelisine gözaltı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Sınavında usulsüzlük iddiasıyla başlattığı soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI'NA YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI
Öte yandan 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

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