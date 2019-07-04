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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:44

1 polis şehit olmuştu! Peşine özel ekip takılan firari terörist yakalandı

2016'da terör örgütü 'nın yandaşları tarafından düzenlenen izinsiz gösteride bir polisimizin şehit edilmesinin ardından hakkında 14 yıl hapis cezası verilen firari , özel ekip tarafından yakalandı.

1 polis şehit olmuştu! O terörist yakalandı

Adana'da yaklaşık üç yıl önce terör örgütü yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan polisin şehit edilmesiyle ilgili aranan firari hükümlülerden biri daha özel ekip tarafından yakalandı.

ÖZEL EKİP YAKALADI
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 4 ay önce görülen duruşmada 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan firari 'nın (31) yakalanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, yaptığı çalışmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeyi çembere alan ekip, düzenlediği operasyonla Işıklı'yı sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Işıklı, daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Işıklı'nın olay günü pompalı tüfekle yakalandığı, bölgede bulunan boş tüfek kartuşunun kriminal incelemede aynı silahtan ateşlendiği tespit edildi.

SÖZ KONUSU DAVA
Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Mart 2019'da görülen 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Sedat Şimşek'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, 14 sanığın 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine karar verilmişti.

Mahkeme, ayrıca haklarında hüküm verilen ve karar duruşmasına katılmayan sanıklar Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, tutuklu sanıkların da mevcut halinin devamına karar vermişti.

Firari sanıklardan Faruk Dursun, iki ay önce özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalanıp cezaevine gönderilmişti.

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