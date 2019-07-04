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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:47

’li ’den dolandırıcılara VIP kargo hizmeti! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Dolandırıcılık tuzağına son olarak Alaçatı eski belediye başkanı ve eski miletvekili düştü. Özen, İzmir’den özel aracıyla ’ya gitti ve tam 2 milyon TL’yi dolandırıcılara elleriyle teslim etti...

2 milyon lirayı elleriyle teslim etti!

Terörle mücadele bahanesiyle parasını kaptıranlara yenisi eklendi. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinin eski belediye başkanı ve eski milletvekili , dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Çeşme Belediye Başkanlığı için, geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde aday adayı olan Özen, 2 milyon lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

CEBİNDEN ARADILAR
Alaçatı'da yaşayan Özen'i iddiaya göre cep telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan kişiler, kullandığı hattın kendisine ait olup olmadığını sordu. Özen, hattının kendine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefon dolandırıcıları Özen'e, adının ve banka hesaplarının bölücü terör örgütü 'nın eylemlerine karıştığını belirterek bu bağlantıları çözmek için operasyon başlattıkları yalanını dile getirdi. Telefondaki dolandırıcı, durumun ciddi olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyleyerek Özen'e bankadaki hesabında kaç para olduğunu sordu. Banka hesabındaki parayı söyleyen Özen'e telefonu kapatmamasını belirten dolandırıcı, operasyonu ile birlikte yürüttüklerini ve kimseye bilgi vermemesini istedi.

ATLA ARABAYA GETİR
Tuzağa düştüğünün farkına varmayan Özen, talimatları yerine getirdi. Dolandırıcıları gerçek polis sanan Özen, teröristleri yakalamak için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Bankadaki hesabından 2 milyon lirayı çeken Özen, hiç kimseye bir şey anlatmadan ikinci komutu bekledi.

İkinci arayan kişi ise kendisini emniyet amiri olarak tanıtarak parayı, Akçakale'ye getirmesini istedi. Kendi aracıyla Çeşme'den yola çıkan Özen, 1357 kilometre sonra 'ye ulaşarak polis sandığı dolandırıcılara parayı verdi.

VE NİHAYET ANLIYOR...
Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre; 1357 kilometre yolu gidip gelen Remzi Özen, görevi tamamladığını söylemek için aralıksız konuştuğu emniyet amiri sandığı kişiyi aradı. Ancak defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Özen, Alaçatı 'ne gidip olanları anlattı.

Özen, dolandırıcılık şebekesinin bir an önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri Özen'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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