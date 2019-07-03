Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.
Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.
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