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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 21:43

Eruh'ta 'lı lerle çatışma: 1 asker şehit oldu

'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda, lerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.


'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, lerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.


OPERASYON DEVAM EDİYOR
Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.

Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

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