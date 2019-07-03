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  • 03.07.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:41

Şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı!

İç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün 'de İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 29 Haziran'da 'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde olduğu belirtildi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, merkez ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.

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