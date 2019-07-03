Şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı!

Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari merkez ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.
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