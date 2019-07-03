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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:34

'da denize giren 2 kişi boğuldu

'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. Denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Beykoz, 'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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