yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süreden beri bu açıklamayı bekliyordu.

Devamlı olarak tartışmalara yer verilen ve adayların büyük merakla beklediği duyuru geliyor.