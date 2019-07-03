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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 18:28

'te devrildi: 2 yaralı

'te , İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi sonucu iki asker yaralandı.

'te Uzman Çavuş Mustafa B. yönetimindeki askeri kamyon, İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan astsubay Ali Rıza İ'yi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Rıza İ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Askerlerin vücutlarında kırklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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