Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 yıllık planlama sürecinin ardından inşaatına 2006'da başlanan Brandenburg (BER) Havalimanı, sınıfta kaldı. İlan edilen açılış tarihinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ hizmete giremeyen havalimanıyla, efsanevi Alman mühendisliği adeta mühendislik felaketine dönüştü. Sözde son teknoloji ile inşa edilen BER Havalimanı için; terminal kapılarından yanlış döşenen kablo tesisatına, çalışmayan yangın dedektöründen açılamayan kapılara 550 bin kalem hatadan oluşan liste çıktı. Dünyanın en gelişmiş havalimanlarından gösterilen İstanbul Havalimanı ise bir kez daha takdir topladı. Pek çok ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın; dünya ölçeğinde minimum 8 yıl, ortalama 10-12 yıl sürmesi öngörülen inşaatının sadece 42 ayda tamamlanmış olması yine övgü aldı. İstanbul Havalimanı, sıfır hata ile tamamlanan inşaatı ile de Almanlar'a adeta travma yaşattı.
4 MİLYAR EURO ÇÖPTE
BER Havalimanı'nın yeni sorumlusu Hartmut Mehdorn, havalimanı için 550 bin kalem hatadan oluşan bir liste çıkardı. Terminal binasını işleten şirket, alanın gelecek yıl, yani planlanandan tam 8 yıl sonra açılacağını belirtti. 2 milyar euro olarak planlanan maliyetin, 6 milyar euroyu bulması bekleniyor.
İSTANBUL HAVALİMANI: 42 AYDA BİTTİ SIFIR HATA ÇIKTI
29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'na dev taşınma operasyonu da dünyaya örnek oldu. Atatürk Havalimanı'ndan taşınma sadece 33 saatte sorunsuz olarak gerçekleştirildi.
BERLİN HAVALİMANI 13 YILDIR BİTMEDİ 550 BİN HATA ÇIKTI
Ulusal travmaya dönüşen Berlin'deki havalimanıyla ilgili küresel altyapı uzmanı Bent Flyvbjert, "Bir şeyi nasıl yapmamak gerektiğini öğrenmek için ideal bir yer" dedi.
4 MİLYAR EURO ÇÖPTE
BER Havalimanı'nın yeni sorumlusu Hartmut Mehdorn, havalimanı için 550 bin kalem hatadan oluşan bir liste çıkardı. Terminal binasını işleten şirket, alanın gelecek yıl, yani planlanandan tam 8 yıl sonra açılacağını belirtti. 2 milyar euro olarak planlanan maliyetin, 6 milyar euroyu bulması bekleniyor.
İSTANBUL HAVALİMANI: 42 AYDA BİTTİ SIFIR HATA ÇIKTI
29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'na dev taşınma operasyonu da dünyaya örnek oldu. Atatürk Havalimanı'ndan taşınma sadece 33 saatte sorunsuz olarak gerçekleştirildi.
BERLİN HAVALİMANI 13 YILDIR BİTMEDİ 550 BİN HATA ÇIKTI
Ulusal travmaya dönüşen Berlin'deki havalimanıyla ilgili küresel altyapı uzmanı Bent Flyvbjert, "Bir şeyi nasıl yapmamak gerektiğini öğrenmek için ideal bir yer" dedi.
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