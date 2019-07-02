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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 01:42

'da ev ı: 1 ölü

Karayusuflu Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında çıkan da, evde yalnız yaşadığı belirtilen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana'da ev yangını: 1 ölü

Karayusuflu Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında çıkan da, evde yalnız yaşadığı belirtilen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesinin , iki katlı evin birinci katında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde yaptıkları kontrollerde, yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Özkaya'nın (80) öldüğünü belirledi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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