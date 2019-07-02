Son dakika haberi... Seçimlerden sonra CHP'li belediyeler toplu işten çıkarmalar yaparak adeta işçi kıyımına imza atmıştı. CHP'li belediyelerin bu kıyımına karşı sendikalar harekete geçip yürüyüşler gerçekleştirmişti.
CHP'YE SON UYARI: TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA...
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan CHP'deki işçi kıyımına karşı harekete geçtiklerini belirterek "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı.
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