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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:55

Son dakika: , 'deki na karşı harekete geçti: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Son dakika... Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa 'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.


Son dakika haberi... Seçimlerden sonra 'li belediyeler toplu işten çıkarmalar yaparak adeta na imza atmıştı. CHP'li belediyelerin bu kıyımına karşı sendikalar harekete geçip yürüyüşler gerçekleştirmişti.

CHP'YE SON UYARI: TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA...
Genel Başkanı CHP'deki işçi kıyımına karşı harekete geçtiklerini belirterek "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı.

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