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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:51

Son dakika haberi: Bakanlık açıkladı: Haziran ayında 166 etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıkladı: 166 terörist etkisiz hale getirildi!

, "Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

381 KİŞİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

6 AYDA 649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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