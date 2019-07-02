İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

381 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

6 AYDA 649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

