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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 12:05

lere 'son durak' operasyonu polis kamerasında

'un ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen leri dolandıran 25 emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksicilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve lık Büro Amirliği ekipleri ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen leri dolandıran lere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık, gasp, parada sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksicilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

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