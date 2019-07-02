Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile birlikte nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.

Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalmış olarak geçimini kendisi sağlayabilecek.