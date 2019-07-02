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  • 02.07.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:33

'da 9 kişilik dolandırıcı çetesi çökertildi

'da sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 9 kişilik çete, jandarmanın operasyonuyla çökertildi.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi

'da sahte belgeler düzenleyerek vatandaşları dolandıran 9 kişilik çete, jandarmanın operasyonuyla çökertildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , ve ilçelerinde C.M.'nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P. ve R.S.'nin örgütlü hareket ederek, çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

25 FARKLI DOLANDIRICILIK OLAYINA KARIŞMIŞLAR
Jandarma ekipleri, sebze, meyve ve iş makinesi satılık ilanı verip, sahte belgeler düzenlemek suretiyle 25 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİLAH VE ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 9 sim kart, dizüstü bilgisayar, 2 harici bellek, 6.35 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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