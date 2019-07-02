Darbeder Hafter!

Libya'da meşru hükümeti silah zoruyla devirmek isteyen CIA destekli General Halife Hafter'in Trablus kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Hemen Ankara'yı suçladı. Türkiye'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağı düşman unsuru sayacaklarını, Libya limanlarına yanaşan Türk gemilerini de hedef alacaklarını açıkladı. Ardından 6 denizciyi rehin aldı. Türkiye'nin "Meşru hedefimiz haline gelirsiniz" tepkisi üzerine dün geri adım attı. Gemi adamlarımızı serbest bıraktı. MSB, sosyal medyada Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu yönündeki paylaşımlarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
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