Bugünkü
Takvim

Darbeder Hafter!

Darbeci Sisi’nin desteklediği darbeci Hafter, sert çıkınca geri adım attı. , sosyal medyada 'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu yönündeki paylaşımlarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Darbeder Hafter!
Libya'da meşru hükümeti silah zoruyla devirmek isteyen destekli General Halife Hafter'in Trablus kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Hemen Ankara'yı suçladı. 'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağı düşman unsuru sayacaklarını, limanlarına yanaşan Türk gemilerini de hedef alacaklarını açıkladı. Ardından 6 denizciyi rehin aldı. Türkiye'nin "Meşru hedefimiz haline gelirsiniz" tepkisi üzerine dün geri adım attı. Gemi adamlarımızı serbest bıraktı. , sosyal medyada Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu yönündeki paylaşımlarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDarbeder Hafter!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri