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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 07:35

Son dakika: merkezli 3 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberi... merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliyi yakalamak için Adana, Antalyave 'daki adreslere operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan operasyon kapsamında 1 lüks daire, 4 otomobil, ve 308 hesaba el konulduğu belirtildi.

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