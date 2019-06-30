Son dakika gelişmesine göre, Türkiye'den Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Libya'daki Hafter'e bağlı milislerin 6 Türk'ü alıkoyması haydutluk ve korsanlık niteliğindedir. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, aksi halde müdahale meşru hale gelir" denildi.