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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 04:56

Son dakika: 'de 4,3 büyüklüğünde meydana geldi | Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberi...'de merkez üssünün 'nın ilçesine 155 kilometre mesafede olan 'nın güney açıklarında saat 04.02'de 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

'de merkez üssünün 'nın ilçesine 155 kilometre mesafede olan 'nın güney açıklarında saat 04.02'de 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.02'de Rodos Adası güney açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 155 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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