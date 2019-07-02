99/3 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ağustos 2019 er celbi sınıflandırma sonuçları açıkladı. 99/3 askerlik yerlerinin merak eden yükümlüler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 99/3 askerlik yerleri sorguma nasıl yapılır? MSB 2019 Ağustos celp yerleri nasıl öğrenilir? Sevk belgeleri ne zaman alınacak? İşte detaylar...

99/3 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Ağustos 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 99/3 askerlik yerleri, yükümlüler tarafından merak ediliyor. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak, 99/3 askerlik yerlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

2019 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

* Birinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 02-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında,

* İkinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 20 Ağustos - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet'ten veya askerlik şubelerine müracaat ederek alabilecekler.