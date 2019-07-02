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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 13:15

sorguma nasıl yapılır? MSB 2019 Ağustos celp yerleri nasıl öğrenilir? (E-Devlet giriş)

için bekleyiş sona erdi. MSB tarafından yayınlanan duyuruda, 2019 Ağustos celp yerlerinin 2 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Ağustos celbinde silahaltına alınacak yükümlüler e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Peki, 99/3 askerlik yerleri sorguma nasıl yapılır? MSB 2019 Ağustos celp yerleri nasıl öğrenilir?

99/3 askerlik yerleri açıklandı

99/3 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ağustos 2019 er celbi sınıflandırma sonuçları açıkladı. 99/3 askerlik yerlerinin merak eden yükümlüler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 99/3 askerlik yerleri sorguma nasıl yapılır? MSB 2019 Ağustos celp yerleri nasıl öğrenilir? Sevk belgeleri ne zaman alınacak? İşte detaylar...

99/3 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Ağustos 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 99/3 askerlik yerleri, yükümlüler tarafından merak ediliyor. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak, 99/3 askerlik yerlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

2019 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

* Birinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 02-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında,

* İkinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 20 Ağustos - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet'ten veya askerlik şubelerine müracaat ederek alabilecekler.

İşte MSB tarafından yayınlanan 99/3 celp dönemi duyurusu:

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