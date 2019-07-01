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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:40

'da orman ı! 5 dekar alan kül oldu

Kozan'da çıkan orman ında 5 dekarlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangını

'nın Kozan ilçesinde çıkan orman ında 5 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk tespitlere göre 5 dekarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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