Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre 5 dekarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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