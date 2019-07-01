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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:26

" darbe planı davası" eski hakimi 'e 13 yıl 4 ay hapis cezası

soruşturması kapsamında yargılanan " darbe planı davası" eski hakimi , 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'cü hakime hapis cezası!

soruşturması kapsamında yargılanan " darbe planı davası" eski hakimi 'in cezası belli oldu.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkmesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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