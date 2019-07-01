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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:24

ve 6 ilde eş zamanlı operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi yakalandı.

KKTC ve 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ve 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, daha önce açığa alınan 1 yüzbaşı ve 1 astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, "mahrem imam" oldukları değerlendirilen ByLock kullanıcısı 1 sivil ve aktif görevde 1 polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin gün içerisinde Bolu'ya getirileceği öğrenildi.

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