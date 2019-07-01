Babanız sizi reddedemez Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Babamla çok sık tartışıyorum. Bana sinirlendiğinde 'Evlatlıktan reddederim' diyor. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?

Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde sizi inkar etmesi mümkün değildir.



18 AY KİRA KATKISI

Eski evimizi kentsel dönüşüme verdik. Çok uzun sürüp, bize maddi anlamda sorun çıkarır mı?

Eski yapıların yeniden kuvvetlendirilmesi, depreme dayanıklı hale gelmesi, modern yapıda inşa edilip, güvenle oturulması amacıyla oluşturulan yenilenme sürecine denir. Toplu olarak zaman zaman belli alanlarda uygulanan işlemlerdir. Belediyeler yerleşim alanlarında mevcut olan imar planında düzenlemeye giderek yeni bir binayı ev sahiplerine teslim ediyor. Çok uzun sürüp sorun çıkaracak süreçler olmamakla beraber yaklaşık olarak 1 yıllık gibi bir sürede yeni binaya kavuşmak mümkün olabiliyor. Yine de anlaştığınız müteahhidin mali gücünü ve daha önce yapmış olduğu projeleri görerek, müteahhidi araştırarak dikkatli karar vermek, ileride bir mağduriyet yaşanmasını engelleyecektir. Devlet tarafından da konut yenilenmesi yaparken 18 ay kira katkısı tarafınıza sunulmuş oluyor.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

Aile kutsal bir bağdır.Aile içerisinde olantartışmalar kimi zamankaçınılmazdır. Baba ileolan tartışmalar hemsizin ruhsal yapınızıetkiler hem de geleceğekarşı kendinizi güvensizhissetmenize nedenolur. Yaşananolumsuzluğu biran evvel halletmekve bitirmek ise ensağlıklısıdır. Diğeraşamaya geldiğimizde,hukuksal olarak babanınevladını reddedebildiğibir yasal düzenlemeTürk hukukunda mevcutdeğildir. Babanız maddianlamda size bir şeyvermek istemiyorsa,ancak bir vasiyetnameile mirasından çıkarabilir.Hatta bu halde bilekanunen "saklı pay"bir miras hakkınızbulunmakta ve babanızvasiyetnameyle dahisizi bu paydan mahrumbırakamamaktadır.Onun haricindesizi inkaretmesimümkündeğildir.Eski yapıların yenidenkuvvetlendirilmesi,depreme dayanıklı halegelmesi, modern yapıdainşa edilip,güvenleoturulması amacıylaoluşturulan yenilenmesürecine kentsel dönüşüm denir. Toplu olarak zamanzaman belli alanlardauygulanan işlemlerdir.Belediyeler yerleşimalanlarında mevcutolan imar planındadüzenlemeye giderekyeni bir binayı evsahiplerine teslim ediyor.Çok uzun sürüpsorun çıkaracak süreçlerolmamakla beraberyaklaşık olarak 1 yıllıkgibi bir sürede yenibinaya kavuşmakmümkün olabiliyor.Yine de anlaştığınızmüteahhidinmali gücünüve daha önceyapmış olduğuprojelerigörerek,müteahhidiaraştırarakdikkatli kararvermek, ileridebir mağduriyetyaşanmasınıengelleyecektir.Devlet tarafındanda konutyenilenmesiyaparken 18ay kira katkısıtarafınızasunulmuş oluyor. TÜM MANŞETLER